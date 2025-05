Jannik Sinner, telecronisti Rai in tilt: "Partita incommentabile"

Il 6-0, 6-1 con soli 7 punti racimolati da Ruud nel primo set ha messo in difficoltà anche i telecronisti RAI designati per la partita, Marco Fiocchetti e Omar Camporese, ex-tennista professionista. Quest’ultimo ha avuto compassione di Ruud: “Dispiace per il ragazzo e per l’uomo che è Ruud, ma stasera abbiamo assistito a una lezione di tennis, mi spiace dirlo. Sinner è stato perfetto”. Fiocchetti, addirittura, si è sentito a disagio per la troppa superiorità dell’altoatesino ed ha usato un aggettivo pesante: “È stata una partita veloce, incommentabile per lo strapotere di Sinner”.

E non stiamo parlando certo di un novellino, quando si tratta di Ruud, numero sette del ranking e trionfatore al Masters 1000 di Madrid. Lo stesso norvegese, al termine della partita, non ha potuto che ammettere il divario dal numero 1: “È la prestazione più vicina alla perfezione che abbia mai visto, almeno da giocatore in campo. Nei primi quattro game ho commesso forse un paio di errori non forzati sul dritto, dove ho tentato il vincente, ma ho sbagliato. Tutto quello che è uscito dalla sua racchetta, e anche durante l'intera partita, sembrava andasse a 150 km/h. Ogni singolo colpo di dritto, di rovescio. Anche i miei colpi, che a volte mi sembravano piuttosto pesanti, tornavano indietro in modo impeccabile. È semplicemente impressionante. Era ovunque. Era come giocare contro un muro che ti spara palle a 160 km/h in continuazione”.