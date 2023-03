Trento, preso chi ha massacrato il figlio dell'ex di An: toh, chi è

Francesco Storace 28 marzo 2023 a

Preso. Il delinquente che ha massacrato di botte a Trento un sedicenne solo perché figlio dell’ex consigliere comunale di An Emilio Giuliana, sarebbe stato individuato dagli inquirenti. Avrebbe 23 anni, ADL le sue iniziali, uno dei leader del centro sociale Bruno della città, noto “covo” dell’estremismo rosso. La questura ha messo assieme ogni tassello, oltre alla preziosa testimonianza di una persona che con alto senso del dovere civico ha raccontato tutto ciò che ha visto qualche sera fa. Il ragazzo aggredito, domenica 5 marzo in Lungadige Marco Apuleio intorno alle 17, era appena uscito dallo stadio di Trento dove aveva assistito alla partita di calcio. Incamminatosi verso casa, era stato colpito prima alle spalle e poi al viso più volte da ADL, al punto da ricevere una prognosi di tredici giorni in ospedale. “Porco fascista”, “skenhead”, “ti ammazzo” e “Trento è antifascista” gli epiteti pronunciati dal delinquente che lo ha picchiato mentre portava a termine la sua azione teppistica. L’aggressione è per ora indagato per il reato di lesioni.