Papa Francesco, Pasqua a rischio: "Chi lo sostituisce", caos in Vaticano

In Vaticano c'è in agitazione. Le condizioni di Papa Francesco al momento vengono definite buone dal personale sanitario del Gemelli, pur in presenza di un quadro clinico non ottimale. E qualora il decorso dovesse rivelarsi estremamente positivo, il Pontefice potrebbe ritornare a Casa Santa Marta già per questo fine settimana. Ma è in forte dubbio la partecipazione di Francesco alle celebrazioni della Santa Pasqua, che non viene esclusa ma nemmeno confermata.

Il Pontefice di sicuro passerà qualche giorno nel cosiddetto "appartamento papale", al decimo piano dell’ospedale romano. La degenza ha reso necessario l’annullamento degli impegni del Pontefice previsti per oggi e domani. Ma a Pasqua cosa succederà? Riuscirà a partecipare almeno a una parte dei riti che vengono celebrati durante la Settimana santa, così importante per i cristiani?

Domenica è prevista la celebrazione nella Domenica delle Palme poi, la prossima settimana, si entrerà nel vivo del Triduo Pasquale con le celebrazioni da giovedì, e la Via Crucis al Colosseo la sera del Venerdì Santo. Al momento il Vaticano si è limitato a dire che "si è fatto spazio nell’agenda del Papa perché i controlli possano proseguire per il tempo necessario". Le celebrazioni del Pontefice sono in dubbio. Non si esclude che possa scattare un 'piano B' per consentire a Francesco di riprendersi al meglio. Si capirà nelle prossime ore.

L'anno scorso, quando per un problema al ginocchio il Pontefice non poté presiedere le cerimonie si affidò al cardinale Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio. E forse potrebbe avvalersi ancora del suo aiuto per gli appuntamenti della Settimana santa. Ma nessuno, al momento, in Vaticano, sa esattamente quali siano le sue intenzioni. Di sicuro Papa Francesco farà di tutto per non mancare all'appuntamento pasquale.