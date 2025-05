Che Tempo Che Fa, Littizzetto scrive a Bergoglio: "Cosa devi fare"

Come di consueto, anche la puntata di domenica 4 maggio di Che Tempo Che Fa ha lasciato spazio alla letterina di Luciana Littizzetto. Conclusa la parentesi leggera, la comica ha voluto dedicare il proprio monologo a Papa Francesco. "Caro Papa Frank - ha esordito in onda sul Nove -, uomo venuto da lontano che ci hai conquistato da subito con i tuoi buonasera e i tuoi buon pranzo. Come stai? Secondo me molto meglio delle ultime settimane". Poi le scuse: "Scusa se ti parlo come se fossi ancora qui, ma per me, sei, ancora qui". Per questo - prosegue - "mi viene da parlarti al presente, noi piemontesi lo sai, siam fatti così, allergici alla retorica. Diciamo - ironizza - che ti sei solo spostato di location. Adesso dall’alto, come un drone, puoi vedere tutte le magagne del mondo ancora meglio".

E ancora, quasi con la voce rossa: "Te ne sei andato via di mattina presto, il lunedì dell’Angelo, con le tue vecchie scarpe consumate di chi ha camminato per davvero. E noi ci siamo sentiti improvvisamente soli. Disperatamente soli. Come se nostra la bussola avesse perso il Nord. Perché noi ti stavamo a cuore per davvero e contavamo sulla tua tenacia, sulla tua forza di ripetere e ripetere le stesse cose senza mai perdere la speranza". Per la Littizzetto il Pontefice ha "portato Dio in mezzo alla gente, e la tua gente è venuta a salutarti da tutto il mondo, potenti e invisibili insieme, quelli contano e quelli che non contano niente".