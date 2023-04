Vittorio Feltri: Roma? Inventò tutto ma non riesce a buttare via i rifiuti

Vittorio Feltri 22 aprile 2023 a

Roma non far la stupida, non dico stasera ma pure domani e dopodomani. Sarebbe la città più bella del mondo se non fosse rimbambita al punto di essere sepolta sotto una coltre di rifiuti. Che peccato. È la capitale d’Italia, fu la capitale del mondo. La sua storia, la sua civiltà antica fu maestra per l’umanità. All’epoca dell’imperatore Diocleziano era popolata da un milione di abitanti, si è inventata di tutto e di più, non solo il diritto romano, ma anche l’architettura le cui vestigia sono tuttora in piedi, dall’acquedotto di Adriano al Colosseo. E sorvoliamo sui ponti perfetti, sul famoso arco, sulle capacità straordinarie a quell’epoca di edificare qualsiasi manufatto.

L’Urbe sarebbe ancora straordinaria se i romani non l’avessero sbriciolata mescolandola nelle schifezze. Mi domando come sia stato possibile ridurla a una gigantesca pattumiera. Negli anni Sessanta ci ho abitato un anno e mezzo, i più belli della mia lunga vita. Era spettacolare e pulita meglio di Lugano. Adesso è un orrore, non ci vado più nemmeno se mi pagano. Vi pare possibile che sia l’unica città importante che non sia capace di distruggere gli avanzi fetenti prodotti quotidianamente da una moltitudine di uomini e donne? Brescia per prima, poi Bergamo e Milano, quindi altri borghi della Penisola sono stati in grado di dotarsi di termovalorizzatori che eliminano quotidianamente gli scarti dei cittadini, mentre Roma affoga dovunque nella sozzeria. Ci sarà un motivo, ma noi comuni mortali non lo conosciamo.

Giustamente i romani sono incavolati neri, sono costretti a convivere con i gabbiani che dominano in ogni quartiere e divorano tutto, vari animali, con cinghiali affamati più degli orsi e che si cibano di qualsiasi cosa. Anche i quartieri centrali e più eleganti sono invasi dalla fauna selvatica e l’unico rimedio idiota ideato dalla politica è la caccia urbana: sparare agli apri, cioè i suddetti cinghiali. Capirai che soluzione del menga. Se il rimedio è la fucilazione tiratevi un colpo ai testicoli, se li avete, cari amici.

Da anni ormai litigate se realizzare o meno l’inceneritore e l’unica soluzione che avete adottato è trasportare l’immondizia all’estero, per esempio in Olanda, dove la distruggono facendosi pagare profumatamente per compensare la puzza cagionata da voi. Perfino recentemente c’è chi dalle vostre parti predica che il termovalorizzatore produce danni, e non dice quali. Preferisce campare nella sporcizia dando la caccia ai poveri cinghiali. Siamo di fronte a un fenomeno di stupidità senza precedenti. Invece che accapigliarvi affidatevi agli strumenti garantiti dalla modernità e smetterete di combattere ogni dì con gli escrementi. Auguri. Qui non è questione di destra o di sinistra, bensì solo di buon senso. Fate la pace e smettetela di campare in una fogna a cielo aperto.

Roma non ha bisogno di un sindaco ma di un Imperatore.