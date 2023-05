Maltempo, coniugi trovati morti in casa a Ravenna: è giallo

18 maggio 2023 a

Il bilancio delle vittime del maltempo continua a salire. In queste ore, un'altra tragedia colpisce la provincia di Ravenna. Nel comune di Russi, una coppia è stata trovata morta in casa. I due, rispettivamente di 73 e 71 anni, sono stati rinvenuti nella loro abitazione completamente invasa dall'acqua. Ancora non è noto il motivo per cui i coniugi si trovavano nella loro casa, visto che erano già stati evacuati per motivi di sicurezza. La scomparsa di oggi si va così ad aggiungere alle 11 vittime del maltempo che ha colpito pesantemente l’Emilia Romagna.

Intanto, per far fronte alla drammatica situazione, il Ministero della Cultura ha dato il via alla raccolta fondi a sostegno delle persone della Regione Emilia-Romagna e delle Marche. La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ha incaricato Cinecittà di aprire un conto dedicato. Già coinvolte le principali associazioni del settore cinematografico. "Le immagini che arrivano dai territori messi in ginocchio dall'alluvione sono strazianti" ha detto il sottosegretario di Stato al ,inistero della Cultura Lucia Borgonzoni, che rinnova il suo messaggio di "vicinanza e solidarietà alle comunità coinvolte".

E ancora: "Ci siamo mossi per chiedere al mondo del cinema - che si è sempre dimostrato molto sensibile quando c'è stato bisogno - e a chiunque volesse contribuire un aiuto concreto, affinché queste terre possano presto risollevarsi, le persone tornare nelle proprie case e le attività ripartire. Davanti a un simile dramma ciascuno è chiamato a fare la propria parte".