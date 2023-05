Strage Lago Maggiore e 007, cos'è successo un istante prima del naufragio

31 maggio 2023 a

Ci sono tante cose che non tornano, o meglio ci sono troppi elementi che messi insieme lasciano interdetti. Per questo sono al vaglio di chi indaga sul naufragio della Love Lake in mezzo al Lago Maggiore la barca affondata, i bollettini meteo, gli orari in cui sarebbero stati divulgati e la corrispondenza tra il tipo di alert e la portata delle precipitazioni che effettivamente si sono verificate. Consultando i registri della Camera di Commercio di Varese gli inquirenti hanno scoperto che l'imbarcazione appartiene alla società “Love Boat” ed è stata è iscritta al Registro delle Imprese dallo scorso aprile con attività di "boat and breakfast", organizzazione di escursioni, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. È intestata a Anya Bozhkova moglie dello skipper Claudio Carminati: la donna, una cinquantenne russa, è una delle vittime. Il capitale sociale della Srl "Love Boat" è di 500 euro: 25 euro sono stati messi da Carminati e il resto da Bozhkova, che è anche amministratrice.

Se non sembrano esserci dubbi sul fatto che sulla barca si stava festeggiando il compleanno di qualcuno e che prima della gita avessero partecipato tutti a un summit segreto che andava avanti da alcuni giorni, ci sono al contrario molte perplessità sul rimpatrio con il jet speciale degli 007 israeliani sopravvissuti al naufragio della Love Lake. "Se sulla barca l’occasione fosse un momento di festa è possibile, non si può escludere che prima vi siano stati altri tipi di incontri", ha riferito una fonte all’agenzia di stampa Ansa. Nel frattempo sono fallite per due giorni di fila le operazioni di recupero dell’imbarcazione. A causa di un incagliamento e di una difficoltà a riportarla in superficie nuovamente. Tanto che per oggi è previsto un terzo tentativo, prima di cambiare piano. La Procura di Busto Arsizio sta acquisendo tutta la documentazione utile, partendo dai documenti di immatricolazione della barca, che contengono i dati tecnico legali tra cui il pescaggio dello scafo, la portabilità massima, eventuali lavori di ampliamento o ammodernamento (che al momento non risulterebbero) e le dotazioni di sicurezza.