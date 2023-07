Lexi Jordan, la turista americana umilia l'Italia: "Meritate la galera"

14 luglio 2023 a

La Costiera amalfitana è una delle perle del nostro Paese. Meta di turisti da tutto il mondo, in tutti questi anni è diventato l'epicentro del relax in vacanza con paesaggi mozzafiato e borghi che si arrampicano sulla roccia che guarda il mare. E in queste ore sta facendo discutere il video di una turista, Lexi Jordan, che sui social ha fortemente criticato questo tesoro del patrimonio naturale e turistico del nostro Paese: "Tutti gli influencer e TikToker che, negli ultimi due mesi, hanno fatto comparire la Costiera Amalfitana tra i 'consigliati per me' meriterebbero di passare del tempo in galera", afferma.

Poi la bordata: "Non fraintendetemi, la adoro, ma essere qui è letteralmente lavoro manuale, non vacanza". E ancora: "Bisogna prendere un volo per Napoli, poi un treno per Sorrento e poi, con tutte le tue valigie, sotto il sole, un traghetto per arrivare qui. Non ci sono strade e macchine - prosegue Lexi Jordan - qui bisogna soltanto camminare.

E poi - conclude - la corrente è andata via perché la Costiera Amalfitana non ha le infrastrutture per far fronte a questo turismo". Il video ha scatenato polemiche feroci. E in tanti, giustamente, hanno di fatto difeso la Costiera amalfitana dall'attacco di questa influencer che forse non sa apprezzare davvero le bellezze del nostro Paese. Se non dovesse tornare, di certo non ne sentiremmo la mancanza.