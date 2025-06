Simone Inzaghi? "Accordo prima della finale": la bomba (e la rabbia dell'Inter)

I tifosi dell'Inter non riescono ancora a perdonare l'addio di Simone Inzaghi. Il tecnico ha salutato Lautaro Martinez e compagni pochi giorni dopo la disfatta di Monaco, quando il Paris Saint Germain ha rifilato una "manita" a Sommer. L'ex Lazio ha scelto di accettare la ricca offerta degli arabi dell'Al Hilal, ora impegnati a disputare il Mondiale del Club. E, secondo Esteve Calzada, ci sarebbe un elemento in più che potrebbe far infuriare gli appassionati nerazzurri.

Come ha spiegato ai microfoni della Bbc, tra Inzaghi e l'Al Hilal l'accordo era già stato trovato con largo anticipo, prima della finale di Champions League. Il tecnico, però, aveva chiesto tempo prima di "passare alle cose formali". Perciò, Simone Inzaghi ha disputato la partita più importante della stagione dell'Inter sapendo già quale fosse il suo destino. "Tutto era stato definito in anticipo, ma il contratto non è stato siglato prima della finale solo perché Inzaghi, per correttezza, ci ha chiesto di attendere", ha spiegato l'Ad dell'Al Hilal.