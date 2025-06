Terzo mandato? Il sondaggio cambia il quadro: chi è favorevole

In Italia cresce la voglia di Terzo mandato. Dopo l’apertura un po’ a sorpresa di Fratelli d’Italia, anche i sondaggi dicono che gli elettori di centrodestra gradirebbero poter confermare anche dopo dieci anni i propri amministratori. L’analisi prende le mosse da un sondaggio di Yuotrend realizzato per SkyTg24. Se da un lato si evince che la maggioranza relativa degli intervistati resta contrario al terzo mandato (il 48% vorrebbe mantenere il limite attuale, contro il 38% che vorrebbe toglierlo), dall’altra se si analizzano i comportamenti degli elettori dei vari partiti non mancano le sorprese. Prima di addentrarci in numeri e percentuali, però, ricapitoliamo la situazione attuale: il vincolo dei due mandati vale per i governatori delle Regioni e per i sindaci dei Comuni con più di 15mila abitanti. Per i Comuni con meno di 5mila abitanti non vi sono vincoli di mandato, mentre per i Comuni tra i 5 e i 15mila è già prevista la possibilità di fare un terzo mandato.

Fatto questo riepilogo, torniamo al sondaggio: se non è una sorpresa che il 77% degli elettori leghisti è favorevole, colpisce che lo è anche il 57% dei sostenitori di Fratelli d’Italia. Spaccati quasi a metà gli elettori di Forza Italia: il 47% è favorevole, il 50% contrario e il 3% indeciso. Se si passa al centrosinistra, la situazione è nettamente inversa. Per il 57% dei grillini bastano due mandati. La percentuale di contrari al terzo mandato sale al 65% tra gli elettori di Alleanza Verdi e Sinistra e addirittura al 77% tra quelli del Partito democratico. Accanto ai sondaggi c’è poi il dibattito politico, al momento tutto interno al centrodestra. Ieri Matteo Salvini è tornato a ribadire la necessità di arrivare a un accordo sul terzo mandato: «Se un sindaco o un governatore non è capace, lo mandano a casa dopo il primo mandato. Ma se è bravo, perché cancellare per un cittadino la possibilità di rieleggerlo?», spiega il leader della Lega, prima di lanciare una frecciatina ad Antonio Tajani: «Citare Hitler e Mussolini per la democrazia italiana del 2025 (la scorsa settimana il leader di Forza Italia aveva detto che anche i due dittatori erano saliti al potere con elezioni democratiche e poi..., ndr), mi sembra curioso e sbagliato. Detto questo la posizione della Lega è chiara da anni. Noi chiude Salvini - la proposta ce l’abbiamo. Perché buttare a mare uno che è bravo per un limite dei due mandati? Per me si fa un tavolo anche domani e si chiude la partita».