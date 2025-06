Affari Tuoi, De Martino presenta il pacchista? Ma in sottofondo... Pubblico scatenato

Quando il conduttore ha presentato il nuovo pacchista, ecco che di sottofondo si è sentita la colonna sonora di C'è posta per te, storico programma su Canale 5 condotto da Maria De Filippi . In diversi hanno subito pensato a un omaggio di De Martino alla regina della tv. La stessa che ha dato il via al successo del conduttore.

Sorpresa od omaggio? Ad Affari Tuoi molti telespettatori hanno notato un dettaglio non da poco. Protagonista, a sua insaputa, Giovanni, nuovo pacchista calabrese del programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino . L'uomo di professione fa il postino. Proprio lui è stato protagonista di un siparietto. Nel momento in cui le telecamere lo hanno inquadrato, è infatti accaduto qualcosa che ha attirato l'attenzione degli utenti del web.

De Martino ha infatti esordito come ballerino nel programma di Amici. Tra i due c'è una grande amicizia e stima. "Mi ha cambiato totalmente la vita. Stavo per lasciare la danza. Prima di Amici nulla mi andava bene. Mia madre mi disse: 'Prova ad andare dalla De Filippi. Fallo per me'". E così fece. E da allora De Martino è stato tra i protagonisti indiscussi della tv. Prima a Mediaset, poi in Rai.