Negroni? "Drink razzista": delirio a Pordenone, caos in un bar

Il Negroni al centro di una contesa. A Pordenone è stata sfiorata una rissa proprio intorno al nome del noto cocktail. È successo al bar Primavera, in viale Aquileia, dove il celebre aperitivo alcolico dal tipico colore rosso chiaro, a base di vermut rosso, bitter Campari e gin è stato oggetto di convinte critiche da parte di un gruppo di ragazzi stranieri. Il motivo? È razzista.

Una critica, quella arrivata nel momento dell'ordinazione, che non ha trovato tutti d'accordo. Al punto che ben presto la situazione è degenerata quando a intervenire sono stati altri ragazzi, ovviamente di parere opposto. Non sono mancati insulti e attacchi. A quel punto il personale del locale e due ragazze presenti sono intervenute per calmare gli animi, riuscendo a riportare l'ordine nel locale.