Ancona, cliente si accascia sul tavolo: malore? No, la scoperta sconcertante

Poteva succedere il peggio ad Ancona, dove un uomo è stato colpito da quello che sembrava un malore. È accaduto in un ristorante del centro, dove si è verificata una situazione che ha allarmato uno dei camerieri. Di vitale importanza, sarebbe stato, il repentino intervento del cameriere. Tutto ha avuto inizio quando un cliente del locale si è seduto e ha ordinato da bere e qualcosa da mangiare. Una volta che il cameriere ha preso l'ordine lo ha passato in cucina, il cliente si è accasciato con la testa sul tavolo.

Giunto al tavolo, il cameriere si è subito accorto che il cliente non rispondeva e ha prontamente chiamato il servizio di emergenza, il 118 che ha mandato un'ambulanza nel locale in via della Loggia. L'uomo, di 62 anni, una volta arrivato in ospedale è stato sottoposto a una serie di accertamenti, ma i medici non hanno riscontrato nessun problema.

Il colpo di scena? L'uomo non era svenuto, ma avendo bevuto alcolici prima di pranzo e accusando le alte temperature, si era addormentato. Una volta ripreso, è scappato dall'ospedale per tornare nel centro città. Il motivo? Tornare a bere, finché intorno all'una di notte si è messo a dormire sotto al tavolino del locale, che probabilmente ha chiamato l'ambulanza che lo ha portato di nuovo all'ospedale di Torrette.