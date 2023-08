Bardonecchia, il fiume di fango travolge i passanti

14 agosto 2023 a

Il dramma di Bardonecchia vissuto "in diretta" su Twitter. Sono impressionanti le immagini provenienti dalla cittadina piemontese in Val di Susa: una frana staccatasi in quota durante un fortissimo temporale ha causato l'improvvisa piena del torrente Frejus che attraversa l'abitato, creando panico tra numerosi residenti e turisti nell'affollata località al confine con la Francia. Sui social si vede un fiume di fango irrompere improvvisamente nelle vie del centro, tra i passanti ancora ignari di quelllo che sta per succedere. Al momento sono 5 i dispersi.

La massa di fango, rocce e detriti ha fatto crescere di colpo la portata del corso d'acqua mentre in città non pioveva neppure. Il Comune di Bardonecchia ha aperto il Coc (Centro operativo comunale) e ha deciso l'utilizzo del Palazzetto dello sport per ospitare persone che eventualmente debbano abbandonare le loro case al piano terra lungo il corso del torrente. La furia della piena ha danneggiato qualche ponte e ha coinvolto in particolare un albergo e la sede della Polizia di Stato.