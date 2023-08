Kata, la telefonata del nonno: "Kata è già qui, ci penso io"

15 agosto 2023 a

Una telefonata tra il nonno e il padre di Kata potrebbe aprire uno scenario finora davvero inaspettato su questa triste vicenda. Della piccola non si hanno notizie ormai da diverse settimane ma adesso gli inquirenti stanno approfondendo una telefonata tra il papà e il nonno della piccola pochi giorni dopo la sparizione. Il nonno di Kata avrebbe detto queste parole al padre, parole che sarebbero contenute in una registrazione come rivela Repubblica. Queste le frasi del nono di Kata: "È già qui in Perù, ci penso io — il cuore della telefonata, partita da un carcere dove il nonno di Kata è detenuto — Sta bene, l’hanno rapita per errore".

Una vera e propria svolta su cui gli inquirenti stanno cercando di far luce per poter capire dove possa essere la piccolina. Nei giorni scorsi sono stati sentiti dagli investigatori anche lo zio di Kata e il boss Carlos finiti in carcere per il tentato omicidio di un ecuadoregno. Nel corso della conversazione non ci sarebbero stati riferimenti alla scomparsa della bambina: "Hanno risposto tutti alle domande del giudice e non c’è stato alcun riferimento al caso della scomparsa di Kata — aveva commentato l’avvocato Elisa Baldocci, difensore dei quattro arrestati”. Poi, riguardo la scomparsa di Kata: "Lo zio è certo di non entrarci niente, gli manca ed è un pensiero costante anche in questo momento”.