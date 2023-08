Sacha Chang, chi è il ragazzo che terrorizza l'Italia: "Estremamente pericoloso"

17 agosto 2023 a

a

a

Non c'ha pensato su due volte: ha preso il coltello e ha ammazzato il padre e l'amico di famiglia. La storia del ragazzo olandese che ha sconvolto Montaldo di Mondovì fa tremare i polsi. Un ragazzo in vacanza in Italia che si è macchiato, dopo una lite, di un duplice omicidio, dandosi poi alla fuga tra i boschi. Adesso è caccia al killer in tutta la zona delle campagne di Cuneo. Ma di fatto, l'allerta è in tutto il Paese per il timore che Sacha Chang possa essersi spostato.

Gli investigatori che sono sulle sue tracce hanno diffuso la foto e hanno parlato di un soggetto "estremamente pericoloso". Il ricercato è alto circa 1 metro e 75 centimetri e al momento della fuga indossava una maglietta bianca e dei pantaloncini. Soffrirebbe di qualche problema di natura psichica e viene ritenuto pericoloso. Per questo, come riportano le agenzie, i carabinieri avrebbero invitato i residenti di Montaldo e dei comuni vicini a essere prudenti nel caso in cui dovessero avvistarlo. La sua fuga non è ancora finita e considerando la ferocia con cui ha ucciso il padre e l'amico che li ospitava (anche lui olandese), c'è da star poco tranquilli. Massima allerta in tutta la zona dove il ragazzo ha commesso l'orrendo omicidio.