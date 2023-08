Albania, la figuraccia dei turisti italiani: "20 euro a testa", fuggono via

18 agosto 2023 a

Leonardo Pieraccioni nel suo film d’esordio “I Laureati” chiude la storia con una fuga da un ristorante il cui conto viene giudicato eccessivo, truffando il cameriere con la scusa di una finta corsa tra amici. Chi arriva ultimo, paga. E invece se ne vanno via tutti, con tanto di gesto dell’ombrello rivolto al povero cameriere. Dalla finzione alla realtà, questa volta la scena si è ripetuta davvero e in Albania, dove alcuni turisti italiani hanno ben pensato di farsi riconoscere e fare i furbetti.

Il tutto accade in un locale di Berat, città famosa per il suo centro storico ricco di monumenti. Dopo aver fatto addirittura i complimenti al personale per la qualità del cibo e per il servizio offerto, arriva il colpo di testa di questi turisti che vanno via senza pagare e dileguandosi a gran velocità tra i vicoli del centro storico. La vicenda sta creando molte polemiche sui media albanesi, perchè c’è il video di una telecamera di sorveglianza, diventato virale, che ha ripreso gli italiani al momento della fuga. I quotidiani locali hanno reso pubblico il filmato e intervistato il padrone del locale, ovviamente adirato: “Dovevano pagare 8.451 lek, pari a circa 80 euro. Non ci era mai successo. Speriamo che facciano qualcosa di buono con quei lek”.

Sta di fatto che, negli ultimi anni, l’Albania sia diventata una meta turistica sempre più ricercata dagli italiani, con un boom di visite fatto registrare nel 2023. Anche perchè sulle nostre coste i prezzi sono diventati ormai proibitivi e si scelgono, dunque, paradisi ancora non troppo massificati. Tirana quest’anno è stata letteralmente presa d’assalto, con qualche naso storto dei residenti, non sempre predisposti ad accogliere turisti poco rispettosi. E l’ultimo episodio che ha visto protagonisti questi turisti non favorisce il nostro Paese ad essere ben considerato all’estero. “I soliti italiani”...