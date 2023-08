Conte, salario minimo e vacanze extra-lusso: dove lo hanno beccato

17 agosto 2023 a

Questa verrà ricordata come l’estate della Puglia. È infatti di gran lunga la meta italiana più gettonata, almeno per quanto riguarda le vacanze di mare. Sebbene nelle ultime settimane siano cresciute le polemiche per i costi talvolta eccessivi che si riscontrano all’interno della regione, anche esponenti politici di primo piano hanno deciso di trascorrere le vacanze in Puglia. A partire dalla premier Giorgia Meloni, che è di ritorno alla masseria di Ceglie Messapica dalla visita in Albania.

In Puglia si trovano anche due ministri, Raffaele Fitto e Francesco Lollobrigida, e due capigruppo al Senato, Licia Ronzulli e Francesco Boccia. A sorpresa è spuntato pure Matteo Salvini, fotografato su una terrazza di Polignano a Mare mentre è abbracciato alla compagna Francesca Verdini. Se le vacanze di Elly Schlein sono rimaste top secret, chi probabilmente se le sta godendo a pieno è invece Giuseppe Conte, che ha scelto la Toscana: stando a quanto riporta il Corriere della Sera, il leader grillino ha passato il Ferragosto in un lussuoso resort a cinque stelle.

Non è la prima volta che Conte si concede vacanze di lusso: potendoselo permettere, aveva trascorso lo scorso Natale in un esclusivo hotel di Cortina d’Ampezzo. Ciò aveva scatenato polemiche, con il suo tenore di vita ben poco affine a quello degli elettori del Movimento. Adesso a Saturnia l’ex premier si è goduto un po’ di tranquillità a cinque stelle, lì dove le camere costano tra i 600 e i 1.400 euro al giorno.