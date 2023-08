Palermo, le chat dell'orrore dopo lo stupro: "Cento cani su una gatta"

19 agosto 2023 a

La storia della ragazza violentata a Palermo è letteralmente agghiacciante. Un branco di 7 ragazzi l'ha prima fatta bere e poi, una volta stordita, l'ha trascinata nella zona del Foro Italico per violentarla. Ma adesso in questa storia emergono le chat tra le "bestie" dopo lo stupro. "Eravamo cento cani sopra una gatta, una cosa così l'avevo vista solo nei video porno", ha scritto in chat uno degli arrestati a un amico, come riporta il Messaggero.

Poi quei video dello stupro cancellati subito dopo e recuperati dagli investigatori nella memoria del cellulare. "Ho cancellato tutto, ho mandato a chi dovevo mandare ma di questa storia non voglio sapere più nulla", ha scritto uno dei componenti del branco. Ma ad incastrare gli stupratori sono state le frasi dei ragazzi in caserma intercettate dalle telecamere di sicurezza mentre attendevano di essere interrogati. Una vera e propria confessione: "Le ho fatto male Lei non voleva, faceva "no, basta" I pugni che le davano e pure gli schiaffi, non respirava", dice uno di loro. Ora gli investigatori hanno il materiale necessario per incriminare il branco. Ma questa storia lascia Palermo sotto choc. Una città scossa da un brutale stupro su una ragazza che è stata attratta in una trappola con il più vile degli inganni.