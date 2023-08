Calolziocorte, morto davanti alla mamma: massacrato dal branco in stazione

29 agosto 2023 a

Un omicidio è stato compiuto alla stazione di Calolziocorte, in provincia di Lecco. Un ragazzo straniero di 23 anni è stato ucciso da un branco di connazionali del Burkina Faso. Dopo essere stato circondato e aggredito, il ragazzo è stato accoltellato a morte: ha ricevuto numerosi fendenti a gambe e torace che gli sono stati fatali.

Dopo averlo praticamente ucciso, il gruppo di aggressori lo ha lasciato a terra e si è fatto alla macchia. Alla scena violenta e fatale per il 23enne ha assistito anche sua madre, che si trovava con lui in stazione in quel momento. L’episodio drammatico si è verificato intorno alle 14 di oggi, martedì 29 agosto, nella banchina che separa il binario due dal tre. L’aggressione è stata compiuta da due uomini, che sono poi scappati. Le condizioni del 23enne sono subito apparse molto gravi, soprattutto per i tanti colpi ricevuti al torace.

Prima di essere trasportato in codice rosso al Manzoni di Lecco, l’uomo era stato assistito dai sanitari dei Volontari del soccorso di Calolzio, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono in corso: è possibile che le telecamere di sorveglianza risultino di aiuto per identificare gli aggressori.