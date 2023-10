Caivano, rivolta contro il governo: dopo la stretta esplode l'ira della moglie del boss

20 ottobre 2023 a

Alta tensione al Parco Verde di Caivano, dove l’intervento del governo di Giorgia Meloni evidentemente dà fastidio a qualcuno. La moglie di un boss ha guidato alcune donne davanti alla chiesa di don Patriciello per protestare contro il censimento degli alloggi occupati abusivamente: il gruppo di manifestanti ha addirittura minacciato di occupare la chiesa nel caso in cui il parroco si fosse rifiutato di parlare. Don Patriciello ha conversato con alcune donne, salvo poi allontanarle infastidito dal loro atteggiamento minaccioso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato alcune manifestanti prima che si allontanassero: una di loro era Angela Iaccarino, moglie di Antonio Andreozzi, un uomo ritenuto vicino al clan Ciccarelli. La situazione delle case popolari nel Parco Verde è “una bomba e va diversificata”, ha dichiarato don Patriciello a LaPresse: “Da un lato ci sono le persone che ne hanno diritto, dall’altro no”. Per quanto riguarda la protesta davanti alla chiesa: “Sono venute qui, mi hanno chiesto di intervenire. Ho cercato di far capire loro che la situazione 'case' è diversa da situazione a situazione. Chi vive di lavori precari ed è povero e i malviventi che hanno fatto incetta di quelle case popolari, approfittando della situazione”.

Di conseguenza ai malviventi dà fastidio che qualcosa stia cambiando e si stia cercando di ripristinare la legalità: “Qui lo Stato non c'è stato. Adesso vediamo controlli quotidiani, la presenza delle forze dell'ordine è costante e questa cosa dà fastidio perché ha inflitto un duro colpo ai malavitosi che per anni hanno fatto affari con la droga. Ma accanto ai delinquenti abbiamo anche le persone perbene non va fatta di tutta l'erba un fascio".