Roma, auto si ribalta: Gaia morta a 13 anni. Choc: cosa non torna sulla madre e l'amica

Una serata finita in tragedia. A Roma un'auto si è ribaltata causando la morte della 13enne Gaia. La conducente dell'autovettura, una Golf immatricolata da poco noleggiata con un contratto a lungo termine, è risultata non negativa all'alcol test, con un tasso alcolemico leggermente superiore allo 0,50, limite massimo tollerato, secondo il Codice della strada, per chi si mette alla guida dopo aver bevuto. La prova dell'etilometro è stata effettuata sette ore dopo l'incidente, avvenuto alle 2 della notte scorsa.

La procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, ha comunque richiesto il sequestro di entrambe le provette delle analisi di laboratorio effettuate sia sulla donna, amica di famiglia che era al volante, che sulla madre della ragazzina morta. Sembra infatti ormai certo che alla guida del mezzo ci fosse l'amica 37enne della madre della vittima, che inizialmente lo aveva negato.

Secondo la ricostruzione della polizia l'auto, che percorreva la via Laurentina in direzione centro, subito dopo essersi immessa in una rotatoria a forte velocità, anziché girargli intorno sarebbe salita sopra l'aiuola ribaltandosi almeno tre volte per poi fermarsi sul ciglio della carreggiata. L'impatto è stato fortissimo, la 13enne, che sedeva sul sedile posteriore senza la cintura di sicurezza, ha subito diversi traumi, alcuni dei quali letali. La vittima è morta durante il trasporto in ospedale.