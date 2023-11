Giada morta a 14 anni? Orrore al cimitero: la scritta agghiacciante

05 novembre 2023 a

Orrore al cimitero di Busnago, in provincia di Monza. Qui sono apparse alcune scritte No Vax in riferimento alla morte di Giada Pollara, la 14enne scomparsa dopo un malore a scuola. La ragazza è morta dopo cinque giorni di coma, dopo che era stata male durante l’ora di educazione fisica. Nei muri del cimitero si legge: "Giada non ha avuto giustizia: non di malore ma da vax uccisa".

Parole che hanno indignato il preside della scuola che Giada frequentava. Raggiunto dal Giorno, Gustavo Matassa ha tuonato: "È una forma di sciacallaggio di chi, privo di valori, approfitta della visibilità di un episodio come questo per portare alla ribalta teorie complottiste". Intanto anche il sindaco ha rotto il silenzio, dichiarando di essere intenzionato a presentare una denuncia. "Queste scritte mancano di rispetto a lei, alla famiglia e a tutti noi, non a caso sono state fatte in questi giorni di visite per la ricorrenza del 2 Novembre", ha riferito Marco Corti prima di aggiungere: "Giada ci ha lasciato un messaggio bellissimo di condivisione. Ci ha consegnato un’idea di solidarietà che i suoi coetanei hanno interpretato in modo bellissimo, per questo è ancora più grave che qualcuno ne abbia approfittato".

L'atto vandalico sarebbe stato compiuto nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 novembre. Al momento ignoti gli autori, ma per il primo cittadino si tratta di un gruppo organizzato, visto che la firma a corredo di quelle scritte – che hanno imbrattato anche altri cimiteri e altre strutture nei mesi scorsi – è ormai nota.