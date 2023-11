Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, "auto ancora in movimento": le ultime indiscrezioni

14 novembre 2023 a

Ormai Giulia Cecchettin è scomparsa da sabato sera: l'ultima volta è stata vista in compagnia del suo ex fidanzato, Filippo Turetta: i due discutevano in un parcheggio, dunque lui secondo un testimone reputato attendibile la avrebbe trascinata in auto. Dunque il nulla. I)l mistero sconvolge le due famiglie di Torregalia, provincia di Padova, che hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per rendere chiare le loro posizioni sulla sparizione dei due ragazzi di 22 anni.

Mentre l'inchiesta prosegue, oggi - martedì 14 novembre - emergono nuovi, importanti, dettagli. I due erano a bordo di una Fiat Punto nera, che "era ancora in movimento almeno fino alla notte scorsa": la conferma è del criminologo Edoardo Genovese, il quale sta assistendo le famiglie dei due ragazzi. L'auto è stata registrata in transito la scorsa notte, quella tra lunedì 13 e martedì 14 novembre, in uscita o in entrata da un varco elettronico targsystem nell'alta provincia di Belluno (in precedenza era stata individuata ai confini tra Veneto e Friuli Venezia Giulia). Gli accertamenti nelle due aree, però, non hanno portato ad alcun risultato.

"Ragazzi, contattateci o tornate a casa": così, in un breve e disperato appello, il padre di Giulia. "Non sappiamo dove siano e a chi li vede - ha aggiunto parlando con i giornalisti - chiediamo di segnalarli alle forze dell'ordine o chiamarci ai numeri pubblicati sui social. L'auto è la Fiat Punto nera". Cecchettin da par suo non ha rilasciato commenti, sottolineando soltanto "uno spiegamento di forze imponente", insomma ha voluto ringraziare le forze dell'ordine per lo sforzo che stanno compiendo per risolvere questo giallo.

Poi le parole di Elisa Camerotto, zia di Giulia, che da poco aveva perso la madre: "Filippo, hai una responsabilità nei confronti di Giulia, fermati, chiama i tuoi genitori o chiedi aiuto a qualcuno, non ti preoccupare. Giulia è una ragazza delicata, l'aspettiamo a casa, aspettiamo a casa Giulia e te, e anche i tuoi genitori ti aspettano", ha concluso la zia.