Giulia e Filippo scomparsi, l'ultima sconvolgente pista

La laurea in ingegneria biomedica di Giulia Cecchettin, la 22enne scomparsa da Vigonovo insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta, avrebbe segnato un punto di non ritorno proprio nella sua relazione con Turetta. La giovane dovrebbe discutere la tesi all'università di Padova domani, giovedì 16 novembre, ma di lei e Filippo non c'è traccia da ormai quattro giorni. La laurea di Giulia avrebbe significato un suo allontanamento da Vigonovo, dove sarebbe rientrata solo nei fine settimana. Questa l'ipotesi che sta prendendo piede per spiegare la sparizione dei due ragazzi.

Di questa ipotesi ha parlato oggi anche Elisa Camerotto, la zia di Giulia, che ai giornalisti ha detto: "Filippo non era contento che Giulia si laureasse domani perché temeva che si potesse allontanare da lui". Parlando del carattere del ragazzo, poi, la signora ha aggiunto: "Era molto possessivo e giocava con lei ricattandola emotivamente per continuare a vederla. Lei era buona e cedeva perché sapeva che lui era tanto solo e calcava molto su questo fatto dicendo 'se te ne vai anche tu io non ho più nessuno''".

L'iter per la laurea di Giulia sarebbe ora congelato anche perché pare che la ragazza non avesse completato l'ultimo step amministrativo, quello che consiste nell'inserimento dell'ultima versione della tesi nel sistema dell'Università. Nel frattempo, vanno avanti gli accertamenti degli investigatori. Oggi i familiari più stretti della ragazza - lo zio, il padre e i due fratelli - sono stati sentiti in caserma.