Ultima Generazione, attivisti bloccano il traffico delle 8.25: finisce male

Nuovo caos causato da Ultima Generazione. Gli attivisti hanno bloccato il traffico di Padova. È accaduto in via Grassi, intorno alle 8.25 di lunedì 20 novembre. Un orario non casuale, visto che è quello in cui i lavoratori si spostano per recarsi al lavoro. Cinque attivisti si sono così seduti sulla corsia che va verso la Stanga srotolando l'ennesimo striscione per sensibilizzare sulla questione del cambiamento climatico.

Inutile dire che la protesta ha indignato non pochi automobilisti, alle prese con code lunghissime. Non a caso molti di loro hanno protestato a gran voce suonando il clacson. Solo successivamente sono arrivati gli agenti della polizia locale, la polizia di Stato e i carabinieri. I manifestanti sono stati trascinati via e portati in caserma. Non solo, perché proprio il 30 novembre gli attivisti di Ultima Generazione che nelle scorse settimane hanno attuato i blocchi stradali in varie città finiranno alla sbarra.

Basti ricordare a quanto andato in scena a Bologna, dove il 2 novembre scorso, gli attivisti avevano bloccato il traffico sulla tangenziale. Agli ambientalisti il giudice ha già stabilito la misura cautelare il divieto di dimora e l’obbligo di firma in Questura. Mentre otto di loro sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio/violenza privata/omesso preavviso di manifestazione, attentato alla sicurezza dei trasporti e danneggiamento in concorso.