Ultima Generazione, blitz all'arco della Pace? "Vai a farlo in Cina, cog***"

"Perché non vai a farlo in Cina cogl**ne? Pregate di non trovare mai me in mezzo alla strada col traffico perché io vi passo sopra”: un passante lo ha urlato ieri a uno degli attivisti di Ultima generazione. Il gruppo di attivisti per l'ambiente, infatti, proprio ieri ha colpito di nuovo: nel mirino ci è finito l'Arco della Pace di Milano, imbrattato con della vernice rosa. Il motivo? Nulla che abbia a che vedere con il clima, bensì con la guerra in Palestina. "Siamo qui oggi perché vogliamo ridare colore alla parola pace. Il governo sta violando clamorosamente l’articolo 11 della Costituzione che dice che l’Italia ripudia la guerra. Invece il governo sta partecipando attivamente al conflitto tra Israele e Palestina", ha detto uno degli attivisti di fronte ai cittadini infuriati.

Alcune delle persone che hanno assistito alla scena non hanno preso affatto bene l'iniziativa. "Vergognatevi! Non serve a niente quello che fate! Andate a lavorare, nullafacenti", ha urlato qualcuno nella loro direzione. Qualcun altro invece: "Pago io per pulire!". E ancora: "Sei una vergogna. Sei una vergogna, neanche noi stranieri fa’ questo”. Ad oggi è proprio la furia dei cittadini direttamente colpiti da questi blitz a essere diventata la vera notizia, come fa notare Blitzquotidiano: "Ormai i dibattiti post blitz tra gli attivisti e i vari passanti sono lo show principale".