Giulia Cecchettin, "accertamenti sui carabinieri": la mossa della procura

Un testimone dell'aggressione di Filippo Turetta contro l'ex fidanzata Giulia Cecchettin avrebbe chiamato il 112 la sera dell'omicidio, ma nessuna pattuglia sarebbe stata mandata sul posto. Ora, la Procura di Venezia starebbe svolgendo degli accertamenti proprio su questo. Un uomo, dopo aver sentito delle urla, la sera dell'11 novembre scorso chiamò il 112 per denunciare una lite in corso in via Aldo Moro, a Vigonovo. Si trattava proprio di Filippo e Giulia, che sarebbe stata uccisa dal suo ex pochi minuti dopo.

Da chiarire, in particolare, se dopo quella chiamata una pattuglia dei carabinieri si sia mossa per intervenire, come dovrebbe avvenire in questi casi, oppure no. Ma non è tutto: perché pare che le telefonate al 112 siano state due. La seconda chiamata sarebbe giunta poco più di un'ora dopo, sempre allo stesso centralino, da parte di un vigilantes del capannone di Dior, che avrebbe visto dalle telecamere di sorveglianza, che puntano sulla strada, due persone litigare vicino a una macchina. Stando a quanto trapelato, le registrazioni di entrambe le chiamate saranno acquisite dalla Procura della repubblica di Venezia.

Intanto, è previsto alle 12:30 di sabato 25 novembre all'aeroporto Marco Polo di Venezia l'arrivo di Filippo Turetta in Italia. Il 22enne, arrestato in Germania con l'accusa di aver ucciso la Cecchettin, prenderà un aereo dell'Aeronautica militare. Per tutta la durata del viaggio il giovane sarà accompagnato dagli uomini del Servizio di cooperazione internazionale di polizia. Il Comune di Vigonovo, paese di 10mila abitanti in provincia di Venezia di cui la Cecchettin era originaria, ha fatto sapere invece che si costituirà parte civile in un eventuale processo a carico di Turetta, Lo ha detto all'Agi il sindaco Luca Martello: "Se ci sarà un processo, noi ci saremo, stiamo già studiando come muoverci in questo senso".