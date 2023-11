Non una di meno, blitz davanti alla sede Rai: "Nostro il dolore vostro lo share"

25 novembre 2023 a

a

a

Blitz del movimento "Non una di meno" a Roma, davanti alla sede della Rai, oggi 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. "Nostro il dolore vostro lo share", hanno scritto le attiviste all'ingresso. Tra le mani uno striscione con su scritto "vergogna". Le manifestanti - un gruppo di circa dieci persone - si sono presentate in viale Mazzini intorno alle 9.30, puntando il dito contro la "violenza mediatica". Poco dopo, le donne sono state fermate dalle forze dell'ordine. Cinque attiviste, in particolare, sono state portate in commissariato per essere identificate.

La dimostrazione è avvenuta a poche ore dal grande corteo al Circo Massimo. Ed è nata - come spiega "Non una di meno" sui propri canali social - per “sanzionare la violenza mediatica, una delle molteplici forme della violenza mediatica. Colpiamo la sede Rai in quanto simbolo governativo, in opposizione al governo Meloni che pensa di poter rispondere alla violenza di genere con atti securitari, razzisti e sessuofobici”. “Anche per questo - spiegano le attiviste - scenderemo al corteo nazionale, per liberarci insieme dalla violenza del patriarcato e dalla violenza delle narrazioni che producono e riproducono questo sistema. Perché vogliamo raccontarci, ma vogliamo farlo da viv* e liber*”.