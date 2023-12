Violenza contro le donne, "bodyguard pagabili con bonus"

01 dicembre 2023 a

a

a

L'intervista di Hoara Borselli a Jessica Notaro, sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato e diventata il simbolo della forza e del coraggio delle donne, ha dato lo spunto a Gianluigi Paragone per formulare una proposta, pragmatica e non ideologica o politica, per difendere le donne dalle violenze. "A chi viene aggredita forniamo bodyguard pagabili con bonus e incentivi fiscali".