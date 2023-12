Giulia Cecchettin, orrore contro la nonna: "Mentre fanno l'autopsia a tua nipote..."

02 dicembre 2023 a

Odio social contro la nonna di Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta la sera dell'11 novembre. Il motivo dei pesanti attacchi? La decisione di presentare il suo libro, nonostante il lutto. Il fatto che la signora, Carla Gatto, a pochi giorni dalla celebrazione dei funerali della nipote, non abbia voluto rimandare un impegno preso prima della tragedia, ha fatto infuriare alcuni utenti. I funerali di Giulia saranno celebrati a Padova martedì 5 dicembre alle 11.

Ma non è tutto. A far esplodere la polemica anche il fatto che la nonna della 22enne abbia accettato di rilasciare un'intervista. Il dito sarebbe stato puntato contro di lei soprattutto perché in video appare sorridente. Probabilmente solo un modo per cercare di sembrare calma. "Come si fa a presentare un libro mentre praticamente stanno eseguendo l'autopsia della nipote barbaramente uccisa?", ha scritto qualcuno. Non tutti, però, si sono scagliati contro di lei. Qualcuno, infatti, è intervenuto in sua difesa: "Ma è mai possibile che la famiglia di Giulia dovrebbe dire quello che volete voi, reagire alla morte come volete voi, lavorare come volete voi? È una loro tragedia e reagiscono come vogliono loro per non precipitare nell'abisso della loro disperazione".

In realtà, la tanto contestata presentazione del libro era stata programmata in precedenza, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. La 75enne, infatti, è sempre stata un’attivista contro la violenza di genere. E il suo ultimo libro parla proprio di questo, di una giovane donna che scappa dalla famiglia di origine per conquistare la libertà.