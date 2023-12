Theborderline, "giudizio immediato per Matteo di Pietro": uccise il piccolo Manuel

04 dicembre 2023 a

La Procura di Roma hanno chiesto il giudizio immediato per Matteo Di Pietro, il giovane studente di 20 anni, Youtuber e fondatore del gruppo Theborderline, che secondo l'accusa, provocò lo schianto e la morte di Manuel Proietti il bimbo di soli 5 anni, che si trovava a bordo di una Smart, insieme alla madre, Elena Uccello e alla sorella. La tragedia è avvenuta, a metà giugno, a Casal Palocco. Il 20enne era alla guida di un del Suv della Lamborghini preso a noleggio per girare un video da postare sui social. All'indagato, gli inquirenti contestano i reati di omicidio stradale e lesioni. La decisione, sull'eventuale giudizio immediato per lo Youtuber spetta ora la Gip di Roma.