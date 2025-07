Università, "la vostra laurea non vale": clamoroso in Italia, chi deve rifare gli esami

Provateci voi, dopotutto, a scoprire, circa un decennio dopo, che, per un cavillo tecnico, per un aggiornamento normativo, la vostra laurea in Scienze dell’educazione non vale più. Che quel sudato pezzo di carta non vi dà, formalmente, il titolo che pensavate e che avete scritto sul curriculum. Che il lavoro, che da tempo fate (e fate bene) nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, in realtà non vi spetta perché non avete i documenti necessari, le qualifiche richieste, vi mancano i requisiti, anche se voi i passaggi obbligatori li avete superati tutti e siete sicuri, cribbio avete fatto persino la cerimonia con la corona d’alloro e la nonna che stappava la bottiglia di prosecco, dottore-dottore, di non aver bucato un esame. Come in quel film di Paolo Genovese uscito quasi quattordici anni fa: solo che questa, più che una commedia, è un incubo. L’incubo ricorrente di chiunque sia mai stato davanti a una commissione esaminatrice. E un incubo collettivo che inizia con un’innocente e-mail e finisce con un libretto universitario da aggiornare. La comunicazione è quella che l’università di Reggio Emilia e di Modena ha mandato, lo scorso 20 giugno, a 350 suoi ex studenti laureati nei bienni tra il 2017 e il 2019; il libretto è quello del corso per gli educatori dei più piccini il cui direttore, Antonio Gariboldi, spiega nella sostanza: «Per loro», dice, cioè per chi ha discusso la tesi prima dell’era pandemica, «non era più consentito operare. Si sono trovati in uscita con degli sbocchi professionali diversi rispetto a quelli previsti».

Non è mica solo una questione di forma. Il titolo di studio è un titolo di lavoro, quantomeno in determinati ambiti e allora chiamatela beffa o doccia gelata oppure anche sfiga (perché le parole ci sono e usarle chiaramente spesso fa la differenza), però il concetto cambia di poco. Colpa di un decreto emanato nel 2017, il “maledetto” decreto numero 65, che stabiliva, per ottenere un impiego nei servizi dell’infanzia, la non sufficienza di una laurea in Scienze dell’educazione e della formazione e imponeva, invece, «un curriculum specifico a cui le università hanno dovuto adeguare i propri piani di studio», e colpa anche di un periodo di latenza, perché l’attivazione dei nuovi corsi non è avvenuta all’istante, semmai «è stata possibile solo dopo l’emanazione di un nuovo decreto l’anno successivo»: e quindi lì, nel mezzo, s’è creato un limbo di ragazze e ragazzi con la pergamena in mano, ignaro di ogni cosa, che credeva di aver finito, di aver dismesso i manuali e, adesso, cade dal pero: tocca si rimetta a studiare per davvero.