Meteo Giuliacci: un weekend da incubo: chi dovrà restare a casa

Il weekend del 5-6 luglio 2025 vedrà l’Italia climaticamente divisa in due, secondo le previsioni di MeteoGiuliacci . Al Nord, l’anticiclone africano cederà il passo a una perturbazione atlantica, portando temporali anche intensi, grandinate e un calo delle temperature di 8-10°C, con massime tra 26-30°C. Le regioni più colpite saranno Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con possibilità di fenomeni estremi come nubifragi.

Al Centro, il tempo sarà variabile: sole e caldo sabato, con temperature tra 32-35°C, ma domenica arriveranno piogge e temporali su Toscana, Umbria e Marche, con un lieve calo termico. Al Sud e nelle Isole, invece, l’anticiclone africano manterrà condizioni stabili, con sole e temperature elevate, tra 35-38°C, e afa intensa, specialmente in Puglia, Calabria e Sicilia.Questa spaccatura è dovuta all’indebolimento dell’alta pressione africana al Nord, mentre al Sud resiste, alimentando il caldo.

Le perturbazioni atlantiche, in arrivo da sabato, porteranno un miglioramento graduale al Centro-Nord, ma il Sud resterà sotto l’influenza dell’anticiclone fino a metà settimana successiva. Le previsioni consigliano prudenza al Nord per i temporali, mentre al Sud si raccomanda di gestire l’afa con attenzione. Questo scenario conferma la variabilità di luglio 2025, con un’alternanza tra caldo intenso e rinfrescate temporalesche, più marcate al Nord. Per aggiornamenti, si consiglia di seguire le evoluzioni dei modelli previsionali.