Ultima Generazione, ecco il tariffario di Natale: quanto si fanno pagare per i blitz

Il Natale sta per arrivare. Tempo di corse frenetiche per gli ultimi acquisti in cerca di un'idea regalo. E anche Ultima Generazione ha la sua lista di doni. Gli eco-svalvolati che bloccano le nostre strade e che frignano per i processi, ora sono a caccia di soldi. E così sul profilo ufficiale di X, “Ultima Generazione-Fondo di riparazione”, lanciano la raccolta fondi per il Natale. Vere e proprie donazioni per riempire le tasche dei soldatini del clima mentre progettano nuovi assalti e nuovi blitz davanti ai paraurti delle auto.



Ci sono idee regalo per tutti i gusti, ma ogni scelta ha un fine: sostenere il prossimo attacco. Già perché gli articoli da poter finanziare sono tutti strumenti per la lotta gretina. Ad esempio si possono donare 30 euro per “6 pasti caldi per sostenere un disobbediente per due giorni di azione”, 50 euro «per 5 gilet ad alta visibilità per proteggere un intero gruppo di azione durante la protesta», 90 euro «per un un viaggio di andata e ritorno per chi viene a Roma da lontano (ci sono persone che fanno il viaggio da tutta Italia incluse Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia)», 130 euro per regalare «una settimana di alloggio per una persona che sta protestando lontano da casa». Poi si passa alle cifre pesanti. Si possono donare 500 euro per "il supporto legale per una persona a processo", ma anche «2000 euro per una formazione intensiva per 20 persone affinché abbiano gli strumenti per proteggere la loro salute mentale e fisica durante le azioni». Poi c’è il regalo “platinum”: «10mila euro per finanziare personalmente un intero mese di azioni», si legge sulla pagina dedicata alla questua.



Ovviamente a chiudere la lista dei sogni c’è il solito messaggio per galvanizzare le truppe: «L’impatto del tuo regalo sul morale di chi sostiene Ultima Generazione andando in azione è immensurabile». E ancora: «Chiediamo a chi sostiene il progetto da vicino o da lontano di aggiungere un* disobbediente alla sua lista di Natale quest’anno». Ma a quanto pare la raccolta col piattino non sta dando i frutti sperati. L’obiettivo fissato è 10.000 euro in 18 giorni. Finora nelle casse sono finiti solo 359 euro. Una cifra che rispecchia bene il momento difficile che sta attraversando l’associazione. Al raduno del 16 dicembre a Roma hanno partecipato quattro gatti. Segno che le chiappe sull’asfalto hanno cominciato a stufare. E così si gioca al rilancio. Nella pagina online delle donazioni spunta anche un altro proclama contro il governo Meloni: «Siamo determinate a mantenere la pressione alta nei confronti del governo (...) Più di 100 persone sono entrate in disobbedienza civile ricevendo multe, denunce, insulti, minacce, violenza fisica e 18 hanno subìto l'arresto». Insomma, il nuovo pacchetto sicurezza varato dall'esecutivo che annuncia sanzioni e pene più pesanti per chi si rende protagonista di un blocco stradale premeditato comincia ad avere i primi effetti. I toni usati da Ultima Generazione nascondono paura per le conseguenze. Si fa strada l'effetto deterrenza. Con buona pace di vuol regalarsi un blitz in piena tangenziale alle 7 del mattino.