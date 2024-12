Bocchino e Formigli, rissa a PiazzaPulita: "Razzismo ideologico", "Una baggianata"

13 dicembre 2024 a

a

a

È botta e risposta tra Italo Bocchino e Corrado Formigli. Durante la puntata di giovedì 12 dicembre di PiazzaPulita, l'ospite contesta le "due domande fatta alla Urbinati". Un fatto che porta Bocchino a pensare che "o c'è una scelta di razzismo ideologico per cui un uomo di destra vale la metà del modello culturale della sinistra o...".

Ma il direttore del Secolo d'Italia non fa in tempo a finire che viene fermato dal conduttore di La7: "Ma no, questo giochino... Ma si rende conto della baggianata che sta dicendo?". "Non è una baggianata, è agli atti", replica l'interlocutore mentre Formigli sostiene che "sta dicendo una baggianata colossale, indegna della sua intelligenza". E ancora: "Non mi aspettavo una battuta così sciocca da una persona intelligente come lei", conclude il conduttore con il giornalista che tiene a sottolineare come "la mia intelligenza non è indegna".

"Era un bastardo, ma era il nostro bastardo": Formigli, subito parole forti a PiazzaPulita | Guarda

Non è la prima volta che i due si rendono protagonisti di un battibecco. Tempo fa Bocchino minacciò di lasciare il programma. Anche in quel caso al centro c'era la conduzione del collega: "Ma perché mi interrompi sempre quando parlo? Che mi inviti a fare? Io ho il diritto di dire quello che penso politicamente Così non ci sto, me ne vado".