Covid, la variante Jn.1? Lo studio: ecco quale è il rischio maggiore

Risalgono i contagi Covid in Italia, anche se la situazione ospedaliera è del tutto sotto controllo. La risalita dei contagi riguarda un po' tutto il pianeta, dagli Stati Uniti al resto d'Europa. Il tutto sarebbe dovuto a una nuova variante, l'ultima mutazione del coronavirus.

E l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha classificato la variante di Sars-CoV-2 JN.1 come "variante di interesse" (Voi) separata dal lignaggio BA.2.86, alias Pirola. E ora, su queste basi, ecco piovere uno studio italiano che sarà pubblicato su Pathogen and Global Health ha analizzato JN.1. Ebbene, "i dati elaborati ci dicono che va seguita e monitorata, ma non preoccupa più delle altre che abbiamo visti in questi mesi. Quello che notiamo è che oggi con JN.1 aumentano le reinfenzioni. Faccio un esempio: chi ha è stato contagiato a fine estate o inizio autunno, magari con Pirola, può anche essere ricontagiato di nuovo". Lo spiega all'Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, che ha firmato il lavoro insieme a Fabio Scarpa dell'Università di Sassari.

"L'Oms pensa che JN.1, 'figlia' di Pirola (BA.2.86), abbia una diffusione più veloce, ma invece è come le altre varianti", spiega Ciccozzi. "E non è più contagiosa, ma ha una mutazione (L445S) localizzata nella regione della mutazione di Pirola - precisa - a rischio di escape immunologico. Quindi va monitorata e seguita per bene, però non è più aggressiva delle precedenti varianti Omicron", conclude l'esperto.