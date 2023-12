Covid, si apre l'ultimo fronte: "JN.1 aggressiva, cosa può accadere"

20 dicembre 2023 a

a

a

Si chiama JN.1 la variante Covid che preoccupa gli esperti al momento. L'Organizzazione mondiale della sanità l'ha classificata come "variante di interesse". A tal proposito, Mauro Pistello, direttore dell'Unità di virologia dell'azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia, all'Adnkronos Salute ha spiegato che questa variante "ha, rispetto a Pirola (BA.2.86), un quid in più di elusione del sistema immunitario. Ci sono i presupposti di una variante scaltra e aggressiva sul piano della diffusione. Poi dai dati che arrivano si intuisce che ha una buona capacità di trasmissione e in Usa la prendono molto sul serio e raccomandano la mascherina in certe situazioni".

Per quel che riguarda il nostro Paese, tuttavia, "al momento non sappiamo i numeri di JN.1, ma potrebbe anche diventare dominante", ha sottolineato l'esperto. Qualche informazione in più sarà disponibile dopo Natale, quando verrà diffuso il rapporto dell'Istituto superiore di sanità sulle varianti. Solo allora sarà possibile avere una fotografia più precisa della situazione epidemiologica del nostro Paese.

I vaccini mai pagati, la guerra di Pfizer: esplode un caso da 1,3 miliardi di euro

Della stessa variante ha parlato anche il virologo Fabrizio Pregliasco, che sempre all'Adnkronos ha rivelato: "Oggi una gran quota dei casi di Covid è asintomatica o presenta sintomi molto 'banali'. E arriva proprio da qui la preoccupazione per JN.1, che non ha una patogenicità pesante. E' benevola, ma è immunoevasiva, quindi dà casi lievi che però, proprio per questo, alimentano la catena dei contagi". Secondo l'esperto, "per vivere serenamente questa nuova normalità dobbiamo proteggere i fragili. Vaccinandoli, sottoponendoli a tampone in caso di sintomi così da poter usare l'antivirale che oggi purtroppo usano in pochi, utilizzare le attenzioni di buon senso che conosciamo".