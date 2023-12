Milano, ecco l'ospedale delle bambole dove si curano i ricordi delle nonne

21 dicembre 2023 a

A Milano c'è una piccola bottega dove si restaurano bambole e giochi d'epoca. In questa sorta di "Ospedale della bambola" che si chiama "Ricordi & balocchi", racconta Alessandro Dell'Orto su Libero, "si viaggia nel tempo e - come viene spiegato sul sito internet - «si vende nostalgia». È qui che Elfriede Buhler, 73 anni, originaria della Svizzera tedesca, ridà vita a pupazzi malmessi e ringiovanisce vecchi bambolotti dimenticati da tempo in soffitta: tutti lavori manuali, certosini, realizzati con cura e pazienza. «Portano bambole di tutte le epoche, da quelle di inizio ‘900 ai “Cicciobello” anni ’70. Più sono moderne, più sono difficili da sistemare»".

