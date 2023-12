Breno, minacciava l'ex di bruciarla con l'acido: arrestato 35enne

24 dicembre 2023 a

C'è la prima applicazione del nuovo Codice rosso nel Bresciano. Un 35enne di Breno, in Valle Camonica, è stato infatti arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver perseguitato l'ex fidanzata di 33 anni. L'uomo minacciava di bruciarla con l'acido. Si tratta dunque della prima applicazione in provincia di Brescia dell'arresto con flagranza in differita previsto dalle nuove misure del Codice rosso. La persecuzione era iniziata dopo la fine della relazione. In seguito alle minacce, ripetute, di fare la stessa fine di altre donne uccise, la vittima si era rivolta ai carabinieri che hanno così arrestato l'ex fidanzato. L'uomo dovrà comparire davanti al gip per l'udienza di convalida.

Secondo quanto raccontato dalla donna, l'ex compagno non avrebbe accettato la fine della loro relazione e in più occasioni l'avrebbe minacciata. Nel frattempo il Codice rosso è stato applicato anche nel tarantino. Qui addirittura in due casi. Nel primo un uomo perseguitava la sua ex convivente, nell’altro sua moglie. Due uomini sono stati così arrestati dai carabinieri in due comuni della provincia di Taranto nell’ambito di controlli finalizzati alla tutela delle vittime dei reati ricompresi nel cosiddetto "Codice Rosso".

A Laterza, invece, un 34enne è stato arrestato e posto ai domiciliari per atti persecutori nei confronti dell’ex convivente. Quest'ultimo sarebbe stato solo l'ultimo dei tanti episodi subiti dalla donna. Solo ieri l’arrestato avrebbe atteso la donna davanti alla sua abitazione, per poi impedirle di entrare in casa, ponendosi davanti alla porta di ingresso e offendendola ripetutamente.