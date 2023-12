Roma, umiliato in pubblico: "Mi vuoi sposare?". Lei lo annienta: ecco il video

27 dicembre 2023 a

La più atroce delle umiliazioni subita in pubblico. Siamo a Roma, in via dei Condotti illuminata per il Natale, ed ecco che un lui si produce in una proposta di matrimonio alla sua lei. Una proposta romantica, nel pieno centro della Capitale, e che attira una folla di curiosi. Ecco, peccato che lei abbia risposto picche, "no", niente nozze.

E il video della proposta rifiutata è stato condiviso su TikTok dal profilo N4MBER, diventando virale alla velocità della luce. Le immagini sono impietose: lui si inginocchia davanti alla compagna, le propone l'anello, sullo sfondo un cantante con cappello da Babbo Natale intona O sole mio. Le inizialmente ride, si nasconde il volto dietro alle mani, insomma l'imbarazzo è totale. Ma sembra sciogliersi. Tutto il contrario: a quel punto chiede al ragazzo di alzarsi. E afferma: "Io non me l’aspettavo. Ma è per questo che siamo venuti a Roma?". Lui sorride, più teso.

A quel punto c'è chi applaude, qualcuno grida "auguri!", insomma tutti convinti che sia un sì. Ma lei sorride sempre più imbarazzata. Così una donna che assiste alla scena si rivolge alla ragazza: "Ma quindi... è sì o no?". E lei: "È un no, non me l’aspettavo. Non ero pronta". Atroce. Il video, ovviamente, è anche commentatissimo. C'è chi si schiera con lei e chi, al contrario, prova a rincuorare lui dopo una delusione davvero lancinante.