Chiara Ferragni e i "regali invisibili", altro caso: gli ordini non arrivano

Se le disgrazie non vengono mai da sole, allora per Chiara Ferragni questo è un periodo in grande compagnia di disagi e problemi. Non solo, infatti, il caso del pandoro Balocco sta turbando i sonni dell’influencer. Ora ci si mettono anche i followers e i più fedeli seguaci, che hanno acquistato i suoi prodotti nei giorni del Black Friday. Sono in tanti, infatti, a segnalare da qualche giorno il mancato arrivo dei pacchi ordinati online.

La prima è una certa Irene, che ha pubblicato un video ironico sulla vicenda capitata ad un’amica: entrambe si sono riprese sotto l’albero di Natale, mentre si scambiano regali invisibili. In sottofondo una musica da circo e in sovrimpressione la scritta “scambiandoci i regali ordinati dal sito di Chiara Ferragni il 26/11”. Tantissimi sono i commenti arrivati a questo video. Un’utente, Gloria, scrive sui social: “Ho fatto un ordine il 20 novembre, mai arrivato. Mi sono dovuta arrangiare da sola. E il rimborso? Zero”. A lei replica Dany: “Stessa cosa è successa a me. Ordine mai arrivato”.

Francesca Galici, giornalista de Il Giornale, ha contattato l’autrice del video per saperne di più, questo il racconto di Irene: “Il 16 dicembre è arrivato un pacco con 3 prodotti, ma solo uno era stato ordinato”. Il resto è sparito e l’assistenza clienti è stata di scarsa qualità: contattabile solo online, nessun telefono, e la richiesta è stata respinta, adducendo anche delle scuse. Prima è stato dichiarato, infatti, che i prodotti erano in partenza, poi che quelli mancanti sarebbero stati inviati solo dopo l'effettuazione del reso di quelli sbagliati. Poi si è scoperto che i prodotti scelti non erano presenti in magazzino che sarebbe dovuta avvenire una sostituzione. A quel punto le ragazze hanno mollato il colpo e sono state ricontattate solo il 27 dicembre: dovranno restituire gli articoli sbagliati e poi avranno il rimborso. Insomma, un menefreghismo e una mancanza di rispetto importanti per chi spende in marchi targati Ferragni, sempre più in discesa nella sua credibilità e, adesso, anche nell’affetto di chi ha costituito la base della sua fortuna: i followers.