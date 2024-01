Kata, la bimba scomparsa a Firenze? La foto dalla Spagna riaccende speranze e mistero

14 gennaio 2024 a

Una possibile svolta nel giallo di Kata, la bimba scomparsa lo scorso 10 giugno dall'Hotel Astor di Firenze. Da quel giorno, di lei, nessuna traccia: molte piste e indiscrezioni, ma nulla di concreto. Ora, però, dalla Spagna arriva una fotografia che torna a far sperare i genitori della piccola peruviana sparita dall'hotel occupato.

Nella foto, arrivata ai carabinieri di Firenze, si intravede una bimba con le code seduta su un bus mentre guarda fuori dal finestrino. "Gli occhi e il naso sembrano i suoi, però c'era un riflesso del vetro e non si vedono bene la bocca e il mento. Così non ho potuto assicurare al 100% che fosse lei", ha commentato la madre, Katherine Alvarez Vasquez, interpellata da La Nazione, che ha pubblicato la notizia.

La madre nei giorni scorsi era stata convocata nella caserma di Borgo Ognissanti proprio per vedere la foto, su cui ora gli investigatori stanno facendo accertamenti. La qualità dello scatto non è delle migliori, la bimba indossa un giubbino rosso e pare avere uno zaino. Nessuna indiscrezione dalle autorità su quale sia la fonte della fotografia e sulla località dove è stata scattata. Ma dai dettagli dell'immagine si può dedurre che lo scatto sia stato realizzato in Spagna.

Per la madre una piccola speranza, una nuova pista, che verrà seguita dalla procura di Firenze. Filippo Spiezia, procuratore capo del capoluogo toscano, ha spiegato ce le indagini in corso sono in connessione con l'estero, ma si cerca ancora di capire come Kata sia stata portata all'esterno dell'Hotel Astor, dove diversi clan peruviani si scontravano per il controllo delle stanze.