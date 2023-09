Pomeriggio 5, "cosa pensano di Kata in procura": gelo da Myrta Merlino

13 settembre 2023 a

"Verranno fatti rilievi e accertamenti. Io drammaticamente penso che una bambina in un trolley difficilmente sia viva", dice il magistrato Valerio de Gioia commentando il caso di Kata, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze il 10 giugno scorso, con Myrta Merlino a Pomeriggio 5, nella puntata del 13 settembre. Parole che hanno gelato la conduttrice. "Ma ottimisticamente la Procura è invece convinta che la piccola Kata sia ancora in vita altrimenti avrebbero indagato questi soggetti per omicidio e non per sequestro" aggiunge de Gioia.

"Ottimisticamente la Procura è convinta che la piccola Kata sia ancora in vita"@v_deGioia commentando il caso di #Kata a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/pW00wputiA — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 13, 2023

"Sono convinta che Kata sia viva. Non so se è ancora qui oppure se è stata portata all’estero, questo non lo so. Io mi auguro che da questa indagine tirino fuori la verità. Voglio saperla e sapere il motivo per cui l’hanno presa, sono stanca dopo tre mesi senza sapere nulla", ha detto Katherine Alvarez Vasquez, mamma di Kata, incontrando i giornalisti di fronte all’ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze, dove viveva con altre decine di occupanti abusivi. "Mi auguro che questa indagine avvicini alla verità, spero di riabbracciare presto la mia bimba", ha detto Katherine Alvarez Vasquez. "Ci sono persone che hanno visto e non vogliono parlare. E poi mi dispiace ma lo devo dire: le istituzioni non ci sono vicine".

"Adesso dobbiamo scavare all'hotel Astor". Kata, fine tragica?

Nell’ambito dell’inchiesta della Procura che ipotizza il reato di sequestro a scopo di estorsione, sono indagate cinque persone tra le quali due zii della bambina: uno paterno, il 19enne Marlon Edgar Chicclo, e uno materno, Abel Alvarez Vasquez, il quale attualmente è in carcere nell’ambito dell’inchiesta su un presunto racket degli alloggi nell’ex hotel Astor. Gli altri sono due cugine peruviane, di 31 e 26 anni, e un cittadino romeno di 29 anni.