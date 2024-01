Che tempo che fa, il Papa da Fazio? Ascolti, chi li supera

15 gennaio 2024 a

a

a

Solo terzo negli ascolti Fabio Fazio: la puntata di Che tempo che fa andata in onda ieri sera sul Nove è rimasta dietro alla replica di Montalbano e a una soap. Il programma, che ha avuto tra i suoi ospiti Papa Francesco, è stato guardato da 2.641.000 telespettatori, ottenendo il 13% di share. A fare meglio sono stati la soap "Terra amara" su Canale 5 e l’ennesima replica del "Commissario Montalbano" su Rai 1. I numeri registrati ieri da Fazio, come ricorda il Secolo d'Italia, sono molto diversi da quelli ottenuti due anni fa, quando la sua trasmissione - ancora in onda su Rai 3 - ospitò un'altra intervista al Pontefice, tenendo incollati allo schermo ben 6.731.000 spettatori, pari ad uno share del 25.4%, con un picco di 8,7 milioni e del 32,3%. Fu il programma più visto della giornata.

Tra i temi affrontati dal Papa nell'intervista il commercio delle armi dietro le guerre, l'immigrazione, il timore di una eventuale escalation bellica. Bergoglio, poi, ha confessato il suo desiderio di tornare in Argentina dopo 10 anni e infine ha anche annunciato un viaggio in Polinesia ad agosto. Per la prima volta, inoltre, ha risposto in pubblico alle polemiche scatenate dal recente documento del dicastero per la Dottrina della fede sulle benedizioni alle coppie dello stesso sesso.

"In Nazionale altri 10 anni". Mancini da Fazio, la frase che sconcerta: prende i tifosi per fessi?

“Quando prendi una decisione - ha detto il Papa - c’è un prezzo di solitudine che tu devi pagare e delle volte le decisioni non sono accettate, ma la maggior parte delle volte, quando non si accettano le decisioni, è perché non si conosce. Io dico, quando a te non piace una decisione, vai a parlare e dì i tuoi dubbi e porta avanti una discussione fraterna”. Sulla possibilità di dimissioni, invece, ha detto che si tratta di una “possibilità aperta a tutti i Papi” ma che al momento “non è al centro dei miei pensieri, delle mie inquietudini”.