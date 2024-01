A10, "bomba in auto": allarme in autostrada, cos'è successo

19 gennaio 2024 a

a

a

Un allarme bomba su un'auto ha reso necessaria la chiusura temporanea dell'autostrada A10 nel Savonese. Il tratto interessato era quello tra Borghetto e Pietra Ligure, in provincia di Savona, in direzione Francia. A lanciare l'allarme sarebbe stata una donna di origini nigeriane che vive a Pontedera e che ha raccontato di avere subito maltrattamenti dall'ex compagno. Aveva chiamato la sala radio di Autofiori affermando di "essere ferma in una piazzola di sosta" e di avere paura di "avere una bomba in auto". Si sarebbe trattato di una Citroen C4. Sul posto, dunque, ecco sia gli agenti della polizia stradale sia gli artificieri chiamati da Genova. Dopo le verifiche svolte dalla polizia stradale, però, per fortuna l'allarme bomba è rientrato.

A convincere le forze dell’ordine a fare dei controlli seri su quanto detto dalla donna al telefono, con tanto di chiusura dell'A10 e di chiamata agli artificieri, sarebbero state l’insistenza e l’agitazione mostrate dalla signora. Intanto, l'autostrada è stata riaperta al traffico dopo che gli artificieri di Genova hanno escluso la presenza di un ordigno. La donna che ha lanciato l'allarme temeva che il suo ex compagno volesse ucciderla. E, dopo aver sentito uno strano rumore a bordo, ha chiamato la polizia.