A4, inferno a Udine: tragico incidente, ci sono morti

È di due persone decedute - un uomo di 43 anni e un ragazzo di 18, entrambi di nazionalità rumena - e due ferite il bilancio del grave incidente avvenuto in provincia di Udine questa notte, 12 gennaio, poco dopo la mezzanotte, sull’autostrada A4 nel tratto tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia. A essere coinvolti due furgoni.

L’impatto è avvenuto al chilometro 487 poco dopo la confluenza della A23 con la A4 dove ci sono quattro corsie e prima dell’area di servizio di Gonars. I due feriti condotti in ospedale in ambulanza non sono in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, il primo furgone, con un carrello dietro, è andato a sbattere contro il guardrail centrale ed è poi finito tra la corsia di marcia e quella di emergenza. I due occupanti sono scesi dal mezzo e un secondo furgone li ha investiti. Coinvolta anche una terza vettura. Il personale medico giunto sul posto ha fatto il possibile per le due persone più gravi per le quali non è rimasto altro da fare che decretare il loro decesso. Per i due feriti è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Palmanova e all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sul posto è intervenuto anche l’elicottero specializzato in soccorso notturno. Assieme al personale sanitario, la Sores Fvg ha inviato anche la polizia stradale e i vigili del fuoco. La logistica e la bonifica sono state curate dal personale di Autostrade Alto Adriatico che ha operato fino alle 4 di questa mattina. Non ci sono state ripercussioni sulla circolazione.