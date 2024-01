Traghetto Formia-Ponza, onde alte 8 metri: la nave sbanda, panico a bordo

20 gennaio 2024 a

Vento forte e onde alte: panico sul traghetto Formia-Ponza, con tanto di danni ad automezzi e merci. La motonave Quirino, della Laziomar, ha avuto problemi soprattutto durante la manovra di attracco. Le onde alte fino a 8 metri, infatti, hanno fatto perdere stabilità alla nave, che ha rischiato di rovesciarsi. In un video postato online, l'imbarcazione a tratti sembra quasi essere risucchiata dal mare. Il viaggio, che si è trasformato in un incubo per i passeggeri a bordo, 120 persone, era partito questa mattina alle 9 da Formia in direzione Ponza. L'intenso ondeggiare della nave durante il viaggio ha scatenato il panico tra i passeggeri. Ci sarebbero stati anche disagi all’equipaggio e qualche malore, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito.

I danni maggiori si sono registrati nella stiva, dove diverse auto sono finite le une sulle altre. Perfino un autocarro, come riporta Repubblica, si sarebbe ribaltato perdendo il carico e danneggiando un furgone e altre auto che si trovavano accanto. Qualche immagine di quanto accaduto a bordo l'ha scattata e condivisa sui social Alessandro Traut di Lorenzo. Intanto, dopo l'attracco, sul posto sono giunti i carabinieri per fare dei controlli.

"Ad un anno esatto da quella traversata epica della motonave Tetide che ha fatto il giro del mondo e che ha evidenziato quanto pericoloso sia il porto di Ponza, è successo nuovamente con la M/N Quirino - ha dichiarato il sindaco di Ponza Francesco Ambrosino -. Oggi entrando in porto con un po’ di mare di levante ha sbandato arrecando seri danni agli automezzi e ha fortemente spaventato i passeggeri a bordo. Purtroppo questo è solo l’ultimo in ordine di tempo degli episodi che ci vedono tristemente protagonisti di questi disagi che noi residenti siamo costretti a vivere. Non possiamo più attendere, c’è il serio rischio che accada una tragedia... Ponza deve avere un porto sicuro ed anche la flotta delle navi e degli aliscafi deve essere rimodernata”.