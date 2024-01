Milano, violenza sessuale dopo la serata in discoteca: due ragazze ferite

21 gennaio 2024 a

Ancora una denuncia per violenza sessuale a Milano. Almeno due ragazze sarebbero state aggredite, la scorsa notte, a Milano, vicino a una discoteca. Entrambe sono state ferite in modo lieve dall'assalitore, pare un singolo uomo, e una delle due ha denunciato anche di essere stata abusata. È accaduto in viale Fermi intorno alle 5: le due giovani, di 19 e 27 anni ed entrambe di origine straniera, sono state portate dal 118 rispettivamente a Niguarda e alla clinica Mangiagalli, specializzata in reati sessuali.

Non è la prima volta che accade negli ultimi tempi. Solo qualche giorno fa è arrivata la condanna per la violenza sessuale in locale sui Navigli. È stato condannato in abbreviato a 3 anni e 7 mesi di reclusione un ragazzo di 23 anni per la presunta violenza sessuale di gruppo commessa insieme ai due amici titolari di un locale discoteca lungo il Naviglio Pavese a Milano. Gli altri due co-imputati sono stati rinviati a giudizio con il processo che si aprirà il 9 aprile 2024 davanti alla quinta sezione penale del Tribunale. A deciderlo è stata la gup Sofia Fioretta. Stando alle indagini della pm Alessia Menegazzo condotte dai carabinieri della compagnia Porte Monforte a locale chiuso i tre ragazzi avrebbero abusato della 31enne una serata in cui la ragazza aveva bevuto. Con lei sarebbero andati nella cantina del locale e avrebbero avuto due rapporti. La vittima si era poi risvegliata a casa non ricordando nulla di quanto era successo nelle ore precedenti. Dopo la visita al centro antiviolenza della clinica Mangiagalli aveva denunciato l’episodio ai militari dell’Arma. Il 23enne condannato per lo stupro di gruppo è stato invece assolto dalle accuse di revenge porn e uso indebito della carta di credito della vittima.