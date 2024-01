Sciopero, Italia paralizzata dai sindacati: "Tutto fermo", la data da cerchiare in rosso

22 gennaio 2024 a

a

a

I sindacati fermano l'Italia. Proclamato il primo sciopero nei trasporti del 2024. La data da cerchiare in rosso è quella di mercoledì 24 gennaio, con uno stop nazionale di 24 ore dei mezzi pubblici come bus, tram e metro. Ad annunciarlo Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Usb, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa. "Salario, sicurezza e diritti", queste le parole d'ordine alla base dello sciopero nazionale degli autoferrotranvieri. Durante lo sciopero il sevizio sarà garantito durante le fasce di legge: da inizio servizio diurno alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59.

Ancora incerte invece le date delle astensioni future. Di certo quelle del 2023 non sono state poche, al punto da far intervenire Matteo Salvini. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha spesso percettato lo sciopero indetto, dando vita a un vero e proprio braccio di ferro. "Ho firmato per evitare lo sciopero di 24 ore del sciopero del trasporto pubblico che avrebbe paralizzato l’Italia venerdì prossimo - spiegava a dicembre il leader della Lega -. Il diritto allo sciopero per chiedere salari più adeguati non si tocca, ma di quattro ore e non di 24 ore perché, nel penultimo venerdì di lavoro prima di Natale, bloccare il Paese sarebbe stata una follia. Quindi ho il diritto, anzi il dovere garantire la mobilità e l’utilizzo dei mezzi pubblici a 20 milioni di lavoratrici e lavoratori italiani e sono orgoglioso di averlo fatto".

"Chi disubbidisce ne paga le conseguenze": Salvini firma, cannonata su Landini

Parole alle quali il segretario della Cgil, Maurizio Landini, rispondeva definendo "il provvedimento di precettazione un fatto autoritario e antidemocratico". A suo dire "non è mai successo nella storia democratica di questo Paese che un governo pensi di poter ledere il diritto di sciopero, che non è delle organizzazioni sindacali ma delle singole persone, attaccarlo vuol dire limitare la libertà delle persone". Insomma, con la contestazione di mercoledì il clima rischia di tornare incandescente.